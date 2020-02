No Time to Die: lo spot dell'NBA All Star Game del nuovo film di 007

News Cinema

La data d'uscita del film nelle sale italiane è stata fissata dalla Universal Pictures Italia per il 9 aprile 2020.

Così come avvenuto per il SuperBowl, anche per l'NBA All Star Weekend (l'evento della lega di basket professinistico statunitense che comprende l'All Star Game, la gara delle schiacciate e altre attività) la Universal ha realizzato uno spot apposito per pubblicizzare l'arrivo nei cinema di No Time to Die, il nuovo film di 007, che in Italia vedremo a partire dal prossimo 9 aprile.

Questo è lo spot di No Time to Die realizzato per l'All Star Weekend.





Diretto da Cary Fukunaga, No Time to Die vedrà per la quarta e ultima volta Daniel Craig nei panni di James Bond. Al suo fianco troveremo Ana de Armas, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright e tanti altri.

La theme song del film è composta ed eseguita da Billie Eilish.