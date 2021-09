No Time To Die, "James Bond va rispettato e reinventato"; parla Hans Zimmer, autore della colonna sonora

News Cinema

Il premio Oscar Hans Zimmer, autore della colonna sonora di No Time To Die, spiega come il film renda onore al mito di James Bond 007.

No Time to Die, venticinquesimo film di James Bond 007 e ultimo interpretato da Daniel Craig, è appena arrivato in sala: all'anteprima mondiale presso la Royal Albert Hall c'era anche il compositore Hans Zimmer, premio Oscar per Il re leone, tre volte nomination per i film di Christopher Nolan (Inception, Interstellar, Dunkirk). Sul red carpet Zimmer, che non aveva mai composto per la saga craigiana prima d'ora, ha fatto eco a quello che lo stesso Daniel Craig ha dichiarato, in merito al rispetto della tradizione, nel tentativo di proporre qualcosa di nuovo e farla evolvere. Ecco le sue parole precise:

È uno straordinario lavoro di narrazione, di creazione del mito. Insomma, Bond non è... è sempre stato un mito, ma mantenerlo tale, mantenerne l'integrità, impegnandosi su questo, reinventandolo costantemente... Non è mica facile. Fidatevi di me, lo so!