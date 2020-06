No Time to Die: James Bond cambia ancora data di uscita, ma stavolta la anticipa

News Cinema

L'ultima volta di Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007 arriverà un po' prima del previsto. La data del 25 novembre per l'uscita di No Time to Die è stata anticipata.

In questi giorni di revisione di date di uscita con calendario alla mano, anche No Time to Die subisce un cambiamento. L'uscita originale era stata fissata al 10 aprile 2020 con un tour promozionale per Daniel Craig che avrebbe toccato molte città del mondo, cominciando da Pechino. Le première sono state annullate uno dopo l'altra fino a far slittare al 25 novembre 2020 l'arrivo in sala del film, per i motivi legati alla pandemia del Covid-19 che ben conosciamo. Veniamo ora informati dall'account twitter ufficiale dell'agente 007 che le nuove date di uscita sono le seguenti: 12 novembre 2020 per la Gran Bretagna e 20 novembre 2020 per gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda l'Italia, restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale. Immaginiamo che James Bond possa arrivare da noi a ridosso dell'uscita britannica, volendo presumere che il 12 novembre sia una data di riferimento per il mercato europeo.

No Time to Die: la trama del film con Daniel Craig nel ruolo di James Bond

In No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga, James Bond (Daniel Craig) si è ritirato e vive un'esistenza tranquilla in Giamaica, lontano dalle avventure e i pericoli che hanno contornato la sua carriera da spia. Questa sua serenità e pace dei sensi, però, dura davvero poco, perché viene disturbata improvvisamente dalla comparsa di Felix Leither (Jeffrey Wright), un vecchio amico di James che lavorava insieme a lui per la CIA. L'uomo si è messo in contatto con Bond per un motivo ben preciso, ovvero chiedergli aiuto per una missione: liberare uno scienziato rapito. L'impresa però si rivela più delicata e rischiosa del previsto, la ricerca dei sequestratori, infatti, porterà lo 007 sulle tracce di un supercattivo in possesso di una nuova tecnologia che potrebbe mettere a serio rischio il pianeta.

Qui sotto il trailer di No Time to Die.