No Time To Die: in attesa del trailer ecco il nuovo poster ufficiale

Il trailer di No Time To Die, nuovo film di James Bond con Daniel Craig, uscirà giovedì 3 settembre, intanto vi presentiamo il nuovo poster.

Nonostante qualche inconveniente sul set, inevitabile quando si tratta di film con tante scene d'azione, No Time To Die è atteso nei cinema italiani il 12 novembre. Giovedì 3 settembre arriverà il nuovo trailer ma intanto siamo in grado di mostrarvi il nuovo poster, chiamato "iconic tuxedo", ovvio riferimento allo smoking indossato dall'agente segreto più famoso e affascinante di sempre. In questo caso da Daniel Craig. Questa la trama del film diretto da Cary Joy Fukunaga:

In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.