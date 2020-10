News Cinema

Billie Eilish canta No Time To Die: Nel video, una nuova anticipazione del film di 007 con Daniel Craig per l'ultima volta nei panni di James Bond e che al momento è ancora previsto in uscita nei cinema italiani per il 12 novembre prossimo.

No Time To Die, venticinquesimo film della serie ufficiale di 007, e ultima annunciata apparizione di Daniel Craig nei panni di James Bond, è al momento previsto in uscita nelle sale italiane per il 12 novembre.

Va detto, però, che le incertezze dovute al permanere della pandemia a livello mondiale hanno portato molti osservatori a ipotizzare uno slittamento del film diretto da Cary Fukunaga, sulla falsariga di quanto sta avvenendo con molti altri titoli provenienti dalle major americane.

Chissà che la diffusione online del videoclip della title track di No Time To Die firmata da Billie Eilish - che vi mostriamo qui di seguito, e che contiene nuovo footage del film - non possa essere interpretata come un segnale indiretto della Universal a conferma della sua intenzione di far debuttare il nuovo Bond Movie in tutto il mondo tra poche settimane.

Quel che possiamo affermare con certezza, intanto, è che la "No Time To Die" di Billie Eilish è una delle migliori title track di un film di 007 da molti e molti anni a questa parte.

No Time To Die: il videoclip della title track di Billie Eilish

No Time To Die: il trailer ufficiale italiano del film