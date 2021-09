No Time to Die: il trailer finale del film con Daniel Craig in arrivo al cinema il 30 settembre

News Cinema

Ecco l'ultimo trailer di No Time to Die, il nuovo e a lungo atteso film di 007 con Daniel Craig per l'ultima volta nei panni di James Bond. Il film sarà nei cinema italiani dal 30 settembre prossimo.

Ci siamo quasi. Ancora poche settimane e potremo vedere al cinema l'ultima volta di Daniel Craig nel ruolo di James Bond che ha ricoperto per un totale di cinque film in un arco di tempo di 15 anni. No Time to Die uscirà al cinema il 30 settembre 2021, stavolta senza ulteriori rinvii dovuti ad emergenze sanitarie. Con Green Pass alla mano, avremo finalmente la possibilità di vedere sul grande schermo un film realizzato per il grande schermo, come ha specificato più volte la famiglia Broccoli che ha i diritti sul personaggio rifiutando sistematicamente ogni offerta dei servizi streaming che volevano accaparrarselo.

La storia di No Time To Die inizia con l'agente 007 ormai fuori servizio. L'ex spia dei servizi segreti britannici si gode una vita tranquilla in Giamaica, ma la sua quieta viene bruscamente interrotta quando Felix Leiter, un vecchio amico nonché agente della CIA, ricompare chiedendogli il suo aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia. Ricordiamo che, oltre a Craig, il film si avvale della presenza nel cast di Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Ana de Armas ed è diretto da Cary Fukunaga.

Qui sotto il final trailer in italiano di No Time to Die.



No Time to Die: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Essere James Bond: il trailer del documentario in visione gratuita su Apple TV

Proprio in vista dell’uscita al cinema di No Time To Die, il documentario Essere James Bond sbarca gratuitamente e in esclusiva su Apple TV a partire dal 7 settembre 2021. In questa speciale retrospettiva di 45 minuti, Daniel Craig si confessa e riflette sulle avventure vissute nei panni di James Bond. Con filmati d'archivio mai visti prima, da Casino Royale al prossimo 25° film della saga, l'attore condivide i suoi ricordi personali in una conversazione con i produttori di 007, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, dato che quella in No Time To Die sarà la sua ultima interpretazione come Agente 007.