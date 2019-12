No Time to Die: il teaser del trailer - le primissime immagini video del nuovo film di 007

News Cinema

Un'anticipazione del primo trailer del 25esimo film di James Bond, che verrà svelato mercoledì 4 dicembre. Il film debutterà nei cinema italiani l'8 aprile 2020.

I fan quelli veri lo sanno già, ma fa sempre bene ricordarlo: No Time to Die, il nuovo film di 007, il 25esimo del canone ufficiale che vede protagonista l'agente segreto britannico con licenza di uccidere inventato da Ian Fleming, debutterà nei cinema italiani l'8 aprile del 2020, distribuito da Universal Pictures Italia.

Intanto, è stato annunciato per mercoledì 4 dicembre il lancio internazionale del primo trailer del film, che è diretto da Cary Fukunaga e che è l'ultimo che vedrà Daniel Craig nei panni di Bond, James Bond.

Per annunciare il trailer, è stato pubblicato online un teaser di pochi secondi, che però regala al pubblico le primissime immagini video di No Time to Die: eccole qui di seguito.



No Time to Die: Teaser Ufficiale del Film - HD

Oltre a Craig, No Time to Die vede protagonisti Naomie Harris, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ben Whishaw.

Nel film 007, ritiratosi e andato a vivere in Giamaica, viene spinto a tornare in azione dall'amico Felix Leither, che gli chiede aiuto per trovare e liberare uno scienziato rapito. L'impresa si rivela però più delicata e rischiosa del previsto: la ricerca dei sequestratori, infatti, porterà lo 007 sulle tracce di un nuovo villain in possesso di una nuova tecnologia che potrebbe mettere a rischio il futuro del pianeta.