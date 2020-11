No Time to Die: il Safin di Rami Malek farà scomparire Blofeld, secondo Fukunaga

News Cinema

Il regista di No Time to Die, Cary Joy Fukunaga, dichiara che il Safin di Rami Malek sarà molto più spaventoso di Ernst Stavro Blofeld.

Al cinema, come nella vita, gli eroi affrontano dei nemici malvagi, i cosiddetti villain, i cattivi. Più un eroe è grande, più significativo deve essere il suo avversario, e 007 non fa eccezione, anzi. Per questo Cary Joy Fukunaga, regista di No Time to Die, ultimo film nel ruolo di Bond per Daniel Craig, sta creando molto hype intorno al personaggio di Safin, il superterrorista interpretato da Rami Malek. Molti fan si sono chiesti al riguardo se sarà all'altezza dello storico Blofeld. Niente paura, secondo Fukunaga Safin farà apparire obsoleto sia Ernst Stavro Blofeld che la Spectre.

Una volta entrati nel territorio di Christoph Waltz/Blofeld - ha dichiarato il regista a GQ - non puoi tornare indietro. Dovevamo pensare più in grande. E' rischioso perché ovviamente non vuoi creare un super villain stereotipato, ma qualcuno che costituisca una minaccia non solo per Bond e per le persone che ama, ma per il mondo intero.

Se ricordate, anche Rami Malek aveva dichiarato tempo fa in merito al personaggio di essersi trovato a disagio nell'interpretarlo. Sappiemo finora di Safin che ha ucciso la madre della dottoressa Madeleine Swann e che è un ex sicario impiegato proprio dalla Spectre. Non conosciamo i suoi piani, ovviamente, ma dal momento che mettono a rischio il pianeta, si parla di guerra batteriologica o manipolazione genetica. Di sicuro, Safin è uno che pensa (male) in grande e che farà impallidire le imprese del suo ex datore di lavoro.

No Time to Die arriverà nei cinema nell'aprile 2021, pandemia permettendo, e vedremo se Rami Malek sarà capace di lasciare il segno nella leggenda di Bond col suo personaggio. A giudicare da quello che si è visto e letto in giro, parrebbe proprio di sì.