No Time to Die: il red carpet da Londra in diretta streaming esclusiva su Facebook

Due ore di red carpet in streaming su Facebook: questa la durata della serata di anteprima mondiale dell'attesissimo No Time to Die, oggi 28 settembre in diretta da Londra dalle 18.30.

L'ora X sta per scattare: giovedì 30 settembre arriva finalmente al cinema l'attesissimo No Time to Die, l'ultimo film in cui Daniel Craig vestirà i panni dell'agente 007, alias James Bond. Per prepararvi alla visione, se volete, potrete assistere stasera 28 settembre al red carpet della prima mondiale, che si terrà come al solito a Londra, dalle 18.30 alle 20.30 (ora italiana) alla Royal Albert Hall.

L'evento sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Facebook. Ci sarà la possibilità di lasciare commenti e interagire. Ovviamente, sottolinea Variety che ha dato la notizia, non quella di vedere il film. Saranno presenti Daniel Craig, il villain del film Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw e Naomie Harris, assieme ovviamente ai reali inglesi, rappresentati dal principe William e consorte, la duchessa di Cambridge Kate Middleton, dal Principe Charles e dalla Duchessa di Cornovaglia Camilla Parker-Bowles.

Ci saranno anche lavoratori della sanità e membri delle forze armate, forse come speciale ringraziamento in tempo di pandemia. Chi ha Oculus potrà vedere in streaming il red carpet grazie a un aggiornamento della app di FB Oculus Venues. Facebook per l'occasione ha lanciato anche su Instagram un filtro AR interattivo che darà ai fan la possibilità di inserirsi nella sequenza d'apertura del film.