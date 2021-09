No Time to Die: il final trailer per gli Stati Uniti celebra il Bond di Daniel Craig con immagini dei precedenti film

News Cinema

L'ultimo trailer di No Time to Die per il mercato statunitense punta sull'ultima volta di Daniel Craig nel ruolo di James Bond.

C'è un nuovo trailer online di No Time to Die pronto per essere ammirato. Solo ieri abbiamo avuto il piacere di vedere il trailer internazionale finale e oggi quel piacere può essere prolungato con il Final Trailer US dell'ultimo film di James Bond, ovvero una versione realizzata appositamente per il mercato statunitense. Qual è la differenza? Vi chiederete giustamente voi. Per comodità li rendiamo disponibili entrambi qui sotto, così potete capire come si sia orientato l'ufficio marketing MGM per sedurre maggiormente il pubblico degli Stati Uniti dove il film esce in sala l'8 ottobre. In questo caso è stato scelto di attirare l'attenzione degli spettatori puntando sulla carriera di Daniel Craig legata al personaggio. Vediamo dunque in pochi secondi immagini da Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015) per ricordare che questa sarà la quinta e ultima volta del biondo attore britannico nell'iconico ruolo dell'agente 007.

Qui sotto dunque il Final Trailer US di No Time To Die, più in basso il trailer internazionale finale in italiano del film.



No Time to Die: Il Trailer Finale americano del Film - HD

No Time to Die: la trama e il trailer internazionale finale in italiano del film