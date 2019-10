No Time to Die: finite le riprese del nuovo 007 con Daniel Craig ancora nel ruolo di James Bond

News Cinema

Nel film diretto fa Cary Fukunaga il "villain" sarà il premio Oscar Rami Malek.

Si sono concluse nei Pinewood Studios di Londra le riprese di No Time to Die, venticinquesima avventura cinematografica dell’agente segreto britannico James Bond, conosciuto anche col nome in codice di 007. La lavorazione del film è durata ben sei mesi – compreso uno stop per un infortunio al protagonista Daniel Craig - e ha coinvolto una moltitudine di Paesi e luoghi, tra cui anche Matera.

Oltre a Craig nel ruolo di James Bond, in No Time to Die ritroveremo anche Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear. I nuovi volti invece sono Rami Malek nel ruolo del principale antagonista di 007, ma anche la nuova “Bond Girl” Ana De Armas e Billy Magnussen. Come noto a dirigere il lungometraggio è stato chiamato Cary Joji Fukunaga (True Detective), il quale ha sostituito in fare di pre-produzione Danny Boyle che si era allontanato dal progetto a causa di divergenze creative con Craig.

Anche la sceneggiatura di No Time to Die ha avito un iter piuttosto lungo e travagliato, tanto che a firmarla sono in molti: oltre allo stesso Fukunaga e ai “soliti” Neal Purvis & Robert Wade troviamo anche Scott Z. Burns (The Report) e Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

Il nuovo capitolo di Jame Bond uscirà nelle sale americane l’8 aprile del 2020, in quelle del Regno Unito invece cinque giorni prima. Il film di Fukunaga dovrà tentare di far meglio del precedente Spectre, che in tutto il mondo ha incassato 880 milioni di dollari. E se possibile magari battere pure il record di Skyfall, che è arrivato a quota 1.108.