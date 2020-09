No Time to Die: ecco il nuovo trailer del film di James Bond con Daniel Craig!

News Cinema

Al cinema dal 12 novembre 2020, la grande attesa per No Time to Die può essere placata con l'arrivo del nuovo trailer italiano del film con Daniel Craig.

Attesa? Ansia? Hype? Comunque vogliate chiamarla quest'estenuante prova di resistenza per arrivare al giorno in cui No time to Die uscirà nei cinema italiani, oggi può essere leggermente placata dal nuovo trailer del film. L'agente James Bond interpretato da Daniel Craig ci piace, fino dal primo Casino Royale del 2005, non possiamo negarlo. Anzi, per molti fan, il miglior è proprio quell'esordio. Con No Time to Die, l'attore chiude il suo personale ciclo con 007 e forse anche per questo le nostre aspettative sono alte. Oltre che per le sequenze d'azione girate a Matera.

Diretta da Cary Fukunaga (vi è piaciuta la prima stagione di True Detective? Ecco, un altro elemento a favore), la storia dell'ex agente James Bond, ormai non più operativo, ritiratosi a vita privata nella soleggiata e pacifica Giamaica. La pace dei sensi ha vita breve, però, altrimenti non avremmo alcun film da vedere. Il suo vecchio amico e collega Felix Leither lo contatta perché ha bisogno del suo aiuto per liberare uno scienziato rapito. La missione si rivela più delicata del previsto, quando Bond incontra un'organizzazione in possesso di una nuova tecnologia che potrebbe mettere a serio rischio il pianeta. Come sappiamo, oltre a Craig del cast fanno parte Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Ana de Armas e Christoph Waltz.

Qui sotto il nuovo trailer italiano di No Time to Die, nelle sale dal 12 novembre 2020.



No Time to Die: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD