No Time to Die è un film... da piangere, lo dice Léa Seydoux

L'attrice confessa di essersi commossa dopo aver visto il venticinquesimo Bond movie, in uscita il 12 novembre, e parla del suo personaggio.

Anche se manca tanto al 12 novembre, nuova data d'uscita di No Time to Die, siamo in possesso di preziose informazioni riguardanti il venticinquesimo film di James Bond. A darcele è Léa Seydoux, che nella nuova avventura dell'agente con licenza di uccidere riprenderà il ruolo della Dottoressa Madeleine Swann.

In un'intervista al Daily Mail, l'attrice francese, entrata nel franchise con Spectre, ha dichiarato: "L'emozione ha un ruolo importante in questo film di James Bond. E’ molto commovente. Scommetto che piangerete. Quando ho visto il film, ho pianto, il che mi è sembrato strano, visto che faccio parte del cast".

Nel film con Daniel Craig, dunque, non ci sarà soltanto azione, e Bond non si limiterà a correre e a sedurre splendide fanciulle. Del resto, tempo fa, il regista Cary Joji Fukunaga aveva dichiarato: "In quanto sceneggiatore e regista, per me era essenziale riscoprire Bond. Dopo cinque anni di pausa, che uomo è diventato? (...) Le persone vicine a Bond - quelle che lui considera la sua famiglia - sono in grave pericolo e adesso c'è qualcuno di nuovo là fuori, qualcuno che è più pericoloso di chiunque altro mai incontrato. No Time to Die è il culmine di tutto ciò che Bond è diventato, di ciò che ha visto, di tutti i suoi traumi e le sue perdite".

Ciò significa che qualche personaggio della saga andrà all'altro mondo? Chissà… ricordiamoci comunque che, quando era legato al progetto, Danny Boyle aveva addirittura ipotizzato di uccidere James Bond nell'ultima scena del film.

Sempre nell'intervista al Daily Mail, la Seydoux ha parlato del suo personaggio, che non è certo un'inerte damigella in pericolo: "Non è un personaggio che è stato scritto per compiacere gli uomini, non è un oggetto, non si definisce attraverso la propria sessualità. E' intelligente e molto profonda".

No Time to Die è l'ultimo film della serie interpretato da Daniel Craig e vede nel cast anche Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ana de Armas e Rami Malek.