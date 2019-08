No Time To Die è il titolo ufficiale di Bond 25

News Cinema

Svelata anche la data di uscita al cinema del nuovo film sull'agente 007: il 3 aprile nel Regno Unito e l'8 dello stesso mese negli USA.

Il 25esimo film della saga di James Bond ha ora un titolo ufficiale: No Time to Die.

Il film diretto da Cary Fukunaga, che vedrà Daniel Craig per l'ultima volta nei panni dell'agente 007, ha ora anche una data d'uscita al cinema, per lo meno per quanto riguarda Regno Unito e Stati Uniti, rispettivamente il 3 e l'8 aprile 2020.

L'annuncio arriva direttamente dall'account ufficiale @007 con questo tweet:

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s— James Bond (@007) August 20, 2019

Il film, con Rami Malek nei panni del cattivo di turno, vede nel suo cast anche Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch e Billy Magnussen.

Questa qui sotto è la breve, trama svelata fino a ora:

In No Time To Die, Bond ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace è di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta per chiedere aiuto. La missione, che ha come obiettivo quello di salvare uno scienziato rapito, si rivelerà molto più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso e malvagio individuo armato di nuove e pericolose tecnologie.