No Time to Die è il film di James Bond Bond più lungo di sempre

No Time to Die, il nuovo film di 007 con protagonista Daniel Craig in arrivo al cinema il 9 aprile batte anche la durata di Spectre.

No Time to Die batte il record delle durate dei film con protagonista l'agente con licenza di uccidere nato dalla fantasia di Ian Fleming. La venticinquesima avventura di James Bond e l'ultima con protagonista Daniel Craig durerà la bellezza di 163 minuti, vale a dire due ore e 43 minuti. Quindi, se andrete a vederlo al cinema e avete appena bevuto mezzo litro di una qualsiasi bibita gassata, organizzatevi in modo da andare in bagno prima dell'inizio dello spettacolo. Anche Spectre non aveva il dono della brevità, ma i minuti erano 148, quindici di meno, dunque, ma si sa che per alcuni è difficile superare mentalmente la barriera dei 150, non per tutti però, come dimostrano alcuni casi del 2019. C'era una volta… a Hollywood, per esempio, durava 160 minuti e ha guadagnato in tutto il mondo 374 milioni di dollari, e che dire di Avengers: Endgame? 181 minuti e 2.8 miliardi di dollari. Noi comunque siamo felici, perché vedremo più sequenze spettacolari e anche più Daniel Craig, per cui aspettiamo con gioia il 9 aprile.

No Time to Die è diretto da Cary Fukunaga, e vede nel cast anche Léa Seydoux, Ana de Armas, Ralph Fiennes, Rami Malek, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright e tanti altri. La theme song del film è composta ed eseguita da Billie Eilish. Un nuovo assaggio di ciò che dobbiamo aspettarci dal film ce lo dà una videointervista al regista corredata di immagini in cui si parla di un mondo che è cambiato e di un James Bond che non è quello che abbiamo lasciato alla fine di Spectre.