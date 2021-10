No Time to Die: dopo Daniel Craig, Ben Whishaw spera in un attore gay per Bond e dice chi

News Cinema

Il bravissimo interprete di Q nel film di Bond con Daniel Craig, Ben Whishaw, riflette su quale attore gay potrebbe interpretare Bond dopo No Time to Die e fa anche dei nomi.

Mentre No Time to Die, confidenzialmente chiamato Bond 25, è finalmente arrivato al cinema e tutti sanno che sarà l'ultima volta che Daniel Craig indosserà lo smoking dell'agente segreto più celebre del mondo, si torna a parlare del suo possibile successore. I produttori sono stati chiari: ci penseremo non prima del 2022.

Ma visto che i fan insistono con Idris Elba e qualcuno tempo fa aveva proposto anche un (improbabile, data la tradizione) Bond in gonnella, non stupisce che Q in persona, ovvero Ben Whishaw, attore apertamente gay, la buttì lì: "Cavolo, ma vi immaginate? Sarebbe una cosa straordinaria" – ha detto l'attore in un'intervista ad Attitude, considerando l'ipotesi che il prossimo Bond potesse essere gay.

Certo che mi piacerebbe vederlo, credo davvero che dovremmo lavorare per costruire un mondo in cui chiunque possa interpretare qualsiasi ruolo e sarebbe davvero elettrizzante se non contasse l'orientamento sessuale di una persona per poter avere un ruolo del genere. Credo che sarebbe davvero un progresso. Ma vedremo, vedremo a che punto siamo. Sono stupito da quanto le cose siano cambiate negli ultimi cinque o sei anni, quindi staremo a vedere.

Attenzione: Whishaw non intende che James Bond debba essere gay, solo che a interpretarlo possa essere appunto un attore apertamente omosessuale, visto che sono decenni che personaggi gay vengono interpretati da attori etero. E lui ne avrebbe in mente un paio perfetti per la parte: Luke Evans e la rivelazione di Bridgerton Jonathan Bailey.

Sono entrambi attori che sembrano capacissimi di farlo e potrebbe essere il casting ideale. Sarebbe elettrizzante vedere uno dei due interpretarlo. Mi chiedo però se sarebbero disposti a farlo, visto che a parte quello che richiede il ruolo c'è anche quello che vuol dire essere Bond nel mondo, ciò che rappresenta e come ti cambia la vita.

Nell'attesa di vedere se i tempi stanno veramente cambiando, possiamo vedere Daniel Craig nell'addio al personaggio che tanto bene ha interpretato, in No Time to Die.