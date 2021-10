No Time to Die, Daniel Craig smonta una teoria dei fan

News Cinema

Daniel Craig e Lashana Lynch si sono sottoposti al rito ironico della Wired Autocomplete Interview, dove hanno risposto alle prime ricerche proposte da Google su James Bond, No Time to Die e loro stessi. Craig dice la sua anche su una teoria che circola da tempo tra i fan di 007...

No Time to Die, ultimo James Bond con Daniel Craig, è da poco in sala: l'attore e la nuova 007 del film, Lashana Lynch, si sono sottoposti al rito della Wired Autocomplete Interview. Per chi non lo sapesse, in queste interviste umoristiche gli interessati rispondono di persona alle ricerche che li riguardano e appaiono nell'autocompletamento di Google. Per la maggior parte si tratta di risposte evasive e ridanciane a domande generiche, ma al timecode 7:50 i due incappano in un quesito che ha tenuto banco per qualche tempo presso i fan più sfegatati dell'universo creato da Ian Fleming. Occhio a un grosso spoiler su No Time to Die: nel caso non l'abbiate ancora visto, fermatevi subito qui! Leggi anche No Time to Die: dove vedere in streaming tutti i film di James Bond

No Time to Die, i film con Daniel Craig sono dei prequel? [SPOILER]