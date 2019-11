No Time to Die: Daniel Craig ha chiuso con James Bond, stavolta per davvero

News Cinema

L'attore, senza approfondire troppo, ha risposto in modo lapidario a una domanda diretta di Stephen Colbert.

Dopo Spectre aveva detto "piuttosto che farne un altro mi taglio le vene". Daniel Craig un taglio lo ha dato in effetti, alla sciocchezza che aveva detto.

In ogni caso nessuno mette in dubbio la portata dell'impegno di mantenersi in una impeccabile forma fisica e la fatica di mesi di riprese che prevedono viaggi in diverse location del mondo, desertiche o innevate, urbane o rurali. Anche con una pioggia di assistenti intorno e con i privilegi da star del cinema, un attore ha il diritto di averne abbastanza di un personaggio.

Detto questo, pensiamo tutti (o quasi) che l'agente 007 di Craig sia stato un ottimo James Bond e che forse un altro film, magari l'ultimo avrebbe potuto ancora farlo. Fortunatamente così è stato e l'impressione è che questo nuovo film intitolato No Time to Die, con la regia Cary Fukunaga (vincitore di un Emmy Award per la serie True Detective) e un contributo alla sceneggiatura di Phoebe Waller-Bridge (vincitrice di tre Emmy Award per la serie Fleabag), prometta davvero bene.