No Time To Die, Daniel Craig: "Abbiamo capovolto James Bond in tutti questi anni"

News Cinema

Daniel Craig lascia con No Time to Die il suo James Bond e si dichiara fiero di tutto quello che ha portato alla saga di 007, nel modificare la percezione del personaggio di Ian Fleming.

Daniel Craig sta per chiamare il sipario del suo James Bond 007 con No Time To Die, in uscita proprio domani 30 settembre nelle nostre sale: si prevede la frantumazione dei record d'incassi post-pandemia, e il cinema ne ha parecchio bisogno. Dopo oltre un anno di rinvii dell'uscita, Craig si è finalmente rilassato e ha guardato indietro, ai suoi 15 anni nei panni dell'agente segreto ideato da Ian Fleming, in un'intervista con Total Film e GamesRadar+. Oltre a sottolineare come abbia chiuso col personaggio e che il suo futuro non dipenda più da lui, si è lasciato andare a qualche considerazione interessante.

Quando mi diedero questa parte, mi fu data una possibilità, un'opportunità incredibile di farci qualcosa di diverso, e per questo sarò sempre loro grato. Volevo non dico aggiornarlo in modo marchiano, ma almeno renderlo il più possibile attuale. In particolare, facciamo film di Bond e i film di Bond hanno diverse regole e luoghi comuni. Volevo ribaltarli uno per uno. Credo che ci siamo riusciti negli anni. E con questo siamo andati anche oltre...