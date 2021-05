No Time To Die confermato al cinema, nonostante l'acquisizione della MGM da parte di Amazon

News Cinema

Barbara Broccoli e Michael Wilson della Eon Productions manterranno No Time To Die e i film con James Bond al cinema, o per lo meno faranno di tutto per riuscirci, avendo contrattualmente molta voce in capitolo.

Dopo la conferma dell'acquisizione della Metro Goldwyn Mayer ieri per 8 miliardi e mezzo di dollari da parte di Amazon, il mondo del cinema (appassionati ed esercenti) aveva bisogno di conferme sul destino di No Time To Die: con l'uscita rimandata più volte a causa della pandemia, il nuovo 007 nonché l'ultimo con Daniel Craig si attende finalmente nelle nostre sale il 30 settembre... e dovrebbe proprio esserci. Il rischio che No Time To Die in queste condizioni potesse diventare un prestigioso "Amazon Original" in streaming era alto, ma per la sola saga di James Bond anche Amazon deve fare i conti con un accordo molto stringente con la Eon Productions di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, dal 1962 detentori dei diritti cinematografici del personaggio di Ian Fleming. Leggi anche Ufficiale: la MGM è di Amazon per 8 miliardi e mezzo di dollari! Cosa significa per No Time To Die?

No Time To Die su Amazon Prime Video? Una prima smentita