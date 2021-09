No Time to Die: attenzione alle pause pipì, con 2h e 43 min è il più lungo di tutti i film di James Bond

News Cinema

No Time to Die uscirà al cinema il 30 settembre, ma è importante annotarsi anche la durata del film con Daniel Craig.

È con un caloroso abbraccio che i lettori di questo articolo vengono accolti qui e ora, nonostante il cuore della notizia della durata di No Time to Die sia già nel titolo in alto, a dispetto delle regole del clickbait che furbescamente tentano di attrarre il maggior numero di visite possibili. Ma si tratta di James Bond, dell'ultimo film con Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007, un titolo rinviato un'infinità di volte a causa della pandemia che ha colpito il mondo all'inizio del 2020. Sono dunque l'emozione genuina e il desiderio di condivisione tra amanti del cinema a sostenere questo contenuto e non la strumentalizzazione digitale.

No Time to Die uscirà al cinema il 30 settembre 2021, ma sarà altrettanto importante andarci tenendo a mente la durata del film: 2 ore e 43 minuti, il più lungo di tutti i venticinque film della saga di James Bond (era di 2h e 28 minuti la durata di Spectre).

In alcune sale italiano è effettivamente previsto un intervallo, soprattutto per la vendita di snack e bevande, che offre un tempo utile anche per andare in bagno se necessario. In altre sale invece la pausa non è contemplata ed è bene auto regolarsi sul proprio ritmo di impellenze fisiologiche.

Qui sotto il final trailer in italiano di No Time to Die, più in basso la trama del film.

No Time to Die: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

No Time to Die: la trama dell'ultimo film di James Bond con Daniel Craig

In No Time To Die troviamo l'agente 007 ormai fuori servizio. James Bond è in pensione, si è ritirato dalla pericolo attività che svolgeva per i servizi segreti britannici e ora si gode il mare e la tranquillità della Giamaica. La sua quiete viene però interrotta quando un vecchio amico, nonché agente della CIA, ricompare perché ha bisogno di lui. La missione in cui Bond è coinvolto consiste nel liberare uno scienziato dai suoi sequestratori e si rivela essere più insidiosa del previsto. Ricordiamo che, oltre a Craig, il film si avvale della presenza nel cast di Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Ana de Armas ed è diretto da Cary Fukunaga.