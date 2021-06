No Sudden Move: il trailer ufficiale del nuovo film di Steven Soderbergh

News Cinema

Mentre l'ottimo Lasciali parlare è diventato da pochi giorni disponibile in streaming in Italia, dagli USA arriva il trailer ufficiale del nuovo film dell'instancabile Soderbergh, un heist movie interpretato da Don Cheadle, Benicio Del Toro, Joh Hamm, David Harbour, Ray Liotta. Ecco il trailer di No Sudden Move.

Quel che fino a poco tempo fa era il suo ultimo film, Lasciali parlare,con protagonista Meryl Streep, è da giovedì 27 maggio disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme streaming italiane. Ma già dagli USA arriva il trailer ufficiale del nuovo film dell'attivissimo e prolificissimo Steven Soderbergh, che si intitola No Sudden Move e debutterà al Tribeca Film Festival il 18 giugno per poi essere disponibile su HBO Max dal 1° luglio.

Interpretato da Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Julia Fox, e molti altri ancora, No Sudden Move, sceneggiato da Ed Solomon (che con Soderbergh aveva scritto la serie tv Mosaic), è un heist movie ambientato nel 1955.

Qui si seguito la trama e trailer ufficiali di No Sudden Move:



Ambientato nel 1955 a Detroit, No Sudden Move è incentrato su un gruppo di piccoli criminali che vengono assunti per rubare quello che pensano sia un semplice documento. Quando il loro piano va terribilmente storto, la loro ricerca di chi li abbia assunti - e per quale scopo reale - li porterà ad attraversare tutti i livelli di una città razzialmente e in velocissima evoluzione.