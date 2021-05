No Sudden Move: il primo teaser trailer del film di Soderbergh con Benicio Del Toro e altri pezzi da 90

News Cinema

Finalmente possiamo vedere il teaser trailer del nuovo film di Steven Soderbergh No Sudden Move, che ha un cast stratosferico capitanato da Don Cheadle, Benicio Del Toro, Joh Hamm, David Harbour, Ray Liotta.

No Sudden Move è il nuovo film di Steven Soderbergh e ha un cast a dir poco stellare, che vediamo nel primissimo teaser e nelle prime foto che sono state diffuse da HBO Max, dove film arriverà il primo luglio dopo aver debuttato al Tribeca Film festival il 18 giugno.

No Sudden Move è interpretato da Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Julia Fox, Noah Jupe, Craig muMs Grant, Frankie Shaw e Bill Duke. Ci sono quasi tutti nel teaser trailer, che non ci svela granché del film. Ci aiutano le fotografie, che ci mostrano Ray Liotta, Benicio Del Toro e Don Cheadle.

No Sudden Move è stato sceneggiato da Ed Solomon, a cui dobbiamo Men in Black, Now You See Me e Now You See Me 2, ed è stato girato in piena pandemia. Il film racconta la storia di una banda di criminali non proprio esperti a cui viene affidato l'incarico di rubare un documento. Per i malviventi ovviamente la missione si rivelerà più complicata del previsto e piena di brutte sorprese. HBO Max ha postato il teaser sui suoi account social scrivendo: "Un cast all star, una rapina non così perfetta. Dal regista premio Oscar Steven Soderbergh".