No Man's Land: il tesissimo trailer del western moderno con Frank Grillo

News Cinema

Frank Grillo e Jake Allyn sono protagonisti di un western intitolato No Man's Land e in arrivo negli Stati Uniti a gennaio. Nel cast c'è anche Andie MacDowell, come si vede dal trailer appena uscito.

Uscirà il prossimo 22 gennaio on demand - ed era previsto che invadesse anche le sale ma chissà... - un film cupo, violento, drammatico e teso intitolato No Man's Land di cui IFC Films ha appena diffuso il trailer. Conor Allyn, che lo ha diretto, lo ha definito un western moderno, e ha chiamato a recitare volti molto noti e un po’ meno noti. Nel cast troviamo una sempre splendida Andie MacDowell e poi Jake Allyn, Frank Grillo, Jorge A. Jimenez, Esmeralda Pimentel e George Lopez. I veri protagonisti sono Grillo e Allyn, e se il primo lo conosciamo rispettivamente come il Crossbones del Marvel Cinematic Universe e per il suo ruolo in Anarchia - La notte del giudizio e La notte del giudizio - Election Year, sappiamo che il secondo ha lavorato in tv e ha recitato nel thriller Identità celata.

No Man's Land è ispirato a fatti realmente accaduti e racconta la storia di una guardia di confine di nome Bill Greer e di suo figlio Jackson. Mentre sono in missione, Jackson uccide per sbaglio un giovane immigrato messicano. Quando il padre tenta di prendersi la colpa, Jackson fugge a cavallo verso sud, diventando un gringo fuorilegge. Inseguito tanto dai Texas Rangers quanto dai federali messicani, attraversa il Messico per farsi perdonare dal padre del ragazzo a cui ha tolto la vita e si innamora della terra che gli hanno insegnato a odiare.