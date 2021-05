Nintendo, dopo Super Mario in arrivo altri adattamenti cartoon?

News Cinema

Dopo il film di animazione su Super Mario nel 2022, realizzato dall'Illumination Entertainment, la Nintendo medita su nuovi adattamenti dei suoi franchise videoludici...

Il film di animazione dedicato a Super Mario, in lavorazione presso l'Illumination Entertainment dei Cattivissimo Me, Minions e Sing, è avvolto nel mistero: è stato annunciato all'inizio del 2018, nulla si conosce della trama e dei personaggi della saga che schiererà, ma sappiamo che arriverà in sala nel corso del 2022, e che la Nintendo sta già meditando su altri adattamenti di suoi celebri franchise (qualcuno ha detto Zelda o Animal Crossing?). La casa di Kyoto tuttavia non ha fretta, come ha spiegato in un'intervista con Fast Company il suo presidente Shuntaro Furukawa:

L'animazione è una cosa che stiamo valutando, in generale, non solo per questo franchise. [...] Anche se stanno crescendo le modalità con cui espandiamo i nostri marchi, siamo molto, molto attenti alle licenze che concediamo delle nostre proprietà intellettuali. [...] Non sfrutteremo i nostri personaggi e i nostri mondi solo per incrementarne l'esposizione pubblica [...].

Dobbiamo assicurarci che i risultati siano fedeli alle esperienze dei giocatori, e che non impediscano mai agli sviluppatori Nintendo di realizzare un altro gioco originale con gli stessi personaggi.

