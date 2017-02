Nikola Tesla e Mark Twain: in arrivo l'action movie

L'amicizia tra lo scienziato Nikola Tesla e lo scrittore Mark Twain sarà raccontata, immaginiamo con molte spiritose libertà, in un action movie che la CBS Films ha acquistato, su sceneggiatura di Eric Siegel, già autore del copione del cartoon The Emoji Movie.

Il genio della corrente alternata è stato già portato sullo schermo dal compianto David Bowie in The Prestige di Christopher Nolan, e avrà le fattezze di Nicholas Hoult nell'imminente The Current War con Benedict Cumberbatch e Michael Shannon nei panni di Thomas Edison e George Westinghouse. Da notare che comunque esiste già una graphic novel di genere steampunk dedicata a un'immaginaria collaborazione eroica tra Tesla e Twain, The Five Fist of Science, e lo scrittore Sesh Heri nel 2005 ha fatto lavorare insieme Houdini, Tesla e Twain nel romanzo Wonder of the World.

Insomma, per quanto l'idea possa apparire stramba, c'è già una piccola tradizione immaginifica, non solo intorno a Tesla, ma proprio intorno al suo legame con Twain.