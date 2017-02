Nightwing della DC Comics avrà un film tutto suo

La Warner Bros ha annunciato un cinecomic dedicato al personaggio di Nightwing, che per i non esperti è la seconda identità segreta di Dick Grayson dopo quella di Robin. In sostanza è la nuova carriera (post-Batman) di Robin da supereroe, in vesti più dark. Attenti fan dei supereroi DC in rete fanno notare che, nel DC Extended Universe targato Warner, Grayson sarebbe teoricamente defunto. Non è tuttavia un problema, perché la stessa reale identità di Robin nel corso degli anni non è stata univocamente identificata con quella di Grayson, quindi il problema sarà aggirabile dallo sceneggiatore Bill Dubuque, già autore dei copioni di The Accountant e The Judge. Rimane da chiedersi perché tirare in ballo Nightwing, ma c'è chi pensa che la fondazione da parte di quest'ultimo del gruppo di supereroi Titans sia una buona ragione per garantirsi una saga più avanti.

Non si sa ancora quando questo lungometraggio si affaccerà in sala, nè si conoscono regista o attori (quasi sicuramente ancora in corso di selezione).

Il prossimo film DC/Warner sarà Wonder Woman, in uscita il 1° giugno, seguito più avanti da Justice League e Aquaman.