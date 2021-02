Nightmare fa ancora paura senza i personaggi, in un video sperimentale

News Cinema

Si intitola In The Margins of A Nightmare il video sperimentale che toglie i personaggi dalle location di Nightmare di Wes Craven, lasciando la musica e i luoghi simbolo del film.

Vi siete mai chiesti come sarebbe un film horror senza i personaggi, specialmente uno iconico come Nightmare - Dal profondo della notte di Wes Craven? Lo hanno fatto per noi i filmmaker di Hungry Creature Productions, che hanno realizzato il breve video che vedete qua sotto, intitolato In The Margins of A Nightmare of Elm Street, dove non vediamo Nancy, Freddy Kruger e gli altri protagonisti del film, ma solo i luoghi e le inquadrature di celebri sequenze, accompagnati dalla suggestiva colonna sonora di Charles Bernstein.

Il risultato è quanto meno inquietante, non vi pare? Forse anche perché siamo noi a riempire quelle immagini con quello che manca. È comunque una bella occasione per omaggiare uno dei più bei film dell'orrore di sempre e ricordare il grandissimo Wes Craven.