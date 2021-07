Nightmare Before Christmas diventa un libro di ricette

News Cinema

The Nightmare Before Christmas Official Cookbook Features Spooky Recipes and Crafts è un libro di cucina ispirato a Nightmare Before Christmas. Arriva in libreria a fine estate.

Lo splendido e giustamente osannato film d'animazione Nightmare Before Christmas ha ispirato un libro di cucina targato Disney e intitolato "The Nightmare Before Christmas Official Cookbook Features Spooky Recipes and Crafts".

Si tratta di un'opera accattivante divisa in due parti: la prima comprende più di 50 ricette che prendono spunto dai personaggi e dalle atmosfere del film del 1993 nato dalla fervida immaginazione di Tim Burton, mentre la seconda è ricca di istruzioni su come organizzare feste a tema.

La buona notizia è che "The Nightmare Before Christmas Official Cookbook Features Spooky Recipes and Crafts" contiene ricette anche per chi non può mangiare il glutine, per chi è vegetariano o vegano o per chi ha allergie e intolleranze. Ci sono consigli su antipasti, piatti principali, dessert e perfino drinks. Scritto da Kim Laidlaw, Caroline Hall e Jody Revenson, è ricco di fotografie e di illustrazioni. Nella seconda parte ci sono idee per quattro feste differenti: per Halloween, per Natale, per un compleanno e per un semplice barbecue estivo. Gli autori danno consigli sugli inviti, le decorazioni, le attività da svolgere.

Non tutte le ricette di "The Nightmare Before Christmas Official Cookbook Features Spooky Recipes and Crafts" sono semplici, e richiedono tempo e impegno, ma se una mamma ci tiene tanto a rendere felice i suoi bambini con un evento super-cool, ha trovato pane per i suoi denti.

Ecco la sinossi ufficiale del libro, nel quale troviamo, per esempio, la ricetta per dei cupcake con meringhe ispirati al personaggio di Bau Bau:

Pieno di spaventoso buon divertimento, "The Nightmare Before Christmas Cookbook & Entertaining Guide" spiega tutto ciò che serve per organizzare una festa perfetta. E’ Halloween? Il giorno di Natale? Il tuo compleanno? A prescindere dall'occasione, questo libro vi aiuterà a preparare la vostra prossima cena o evento in maniera straordinaria, con l'aiuto di Jack Skellington, Sally, Sandy Claws e tutti i loro amici della Città di Halloween.

"The Nightmare Before Christmas Official Cookbook Features Spooky Recipes and Crafts" arriverà nelle librerie statunitensi il 31 agosto. Speriamo che qualcuno lo traduca in modo da averlo anche in Italia.