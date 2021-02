Nightmare Before Christmas: arriva il sequel, per ora in forma di romanzo

News Cinema

Cosa succede a Sally e Jack dopo la fine di Nightmare Before Christmas? Lo scopriremo nel sequel che uscirà nel 2022 e che sarà un romanzo di Shea Earnshaw.

A 28 anni dalla sua uscita nelle sale, Nightmare Before Christmas avrà finalmente un sequel. Questo sequel, tuttavia, non sarà, almeno nell'immediato, un altro film d'animazione in stop motion ideato e prodotto da Tim Burton. Sarà un libro che inizia laddove il film diretto da Henry Selick terminava.

Stando a quando riportato dal blog io9, Shea Earnshaw, a cui dobbiamo il fantasy Winterwood, è stata incaricata dalla Disney Publishing di scrivere un romanzo che ponga l'attenzione sul personaggio di Sally, la timida bambola di pezza imbottita di foglie secche e innamorata di Jack. In particolare il libro si soffermerà sulla vita matrimoniale di Sally e Jack, che alla fine di Nightmare Before Christmas si erano teneramente baciati sulla Collina del Terrore. La loro quiete verrà interrotta da un misterioso cattivo del Paese di Halloween che Sally ha reso incidentalmente libero. Dopo aver messo in pericolo l'amato e l'intero mondo in cui vivono tutti i mostri della festività del 31 ottobre, la bambola di pezza, in qualità di Regina delle Zucche, si recherà in altri mondi, gettando luce sul suo passato e scoprendo come salvare il Paese di Halloween.

Ecco cosa ha detto Shea Earnshaw sul romanzo-seguito di Nightmare Before Christmas:

Questo nuovo libro, scritto dal punto di vista di Sally, si svolge subito dopo la fine del film. E’ la storia d'amore mai raccontata fra Sally e Jack e nello stesso tempo il romanzo di formazione di Sally, che vediamo alle prese con il suo nuovo titolo di Regina delle Zucche. Spero che il libro possa dare ai fan l'attesa seconda dose di Sally, Jack e di tutti gli altri abitanti del paese di Halloween che conoscono, mentre introduce un insieme di nuovi personaggi oscuri e strani che spero i lettori potranno amare.

E a proposito del personaggio di Sally la scrittrice ha dichiarato:

Cosa vuole veramente dalla vita una bambola di pezza? Di cosa ha paura? E quanto è disposta a rischiare per salvare chi ama? Come capiremo dal libro, è disposta a rischiare molto. Sally è uno dei personaggi più complessi e sfaccettati di cui abbia mai scritto, ed è un onore per me raccontare la sua storia.

Da queste ultime parole di Shea Earnshaw si capisce che il libro, ancora senza titolo, è a buon punto. Sappiamo che uscirà nel 2022 ed è inutile dire che molto probabilmente verrà trasformato in un film.