Nightmare Alley: Willem Dafoe si unisce al cast del film di Guillermo Del Toro

Si completa il cast dell'atteso ritorno del regista premiato per La forma dell'acqua.

Willem Dafoe, uno degli attori più poliedrici del cinema contemporaneo, farà parte del cast del nuovo thriller diretto da Guillermo Del Toro, Nightmare Alley, che arriva dopo la trionfale accoglienza de La forma dell’acqua, che ha vinto quattro Oscar e il Leone d’oro a Venezia. Scritto da Kim Morgan, oltre che dallo stesso Del Toro, Nightmare Alley è l’adattamento di un romanzo dallo stesso titolo scritto da William Lindsay Gresham, pubblicato nel 1946 e portato da Fox sul grande schermo già l’anno dopo.

Il romanzo racconta “l’impresa di Stanton Carlisle, uno spietato traffichino che impara i trucchi del truffatore provetto, utilizzandoli per affermarsi come guru spirituale, prendendo di mira i ricchi, ma anche i più deboli”. Il protagonista sarà Bradley Cooper, in compagnia di Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Ron Perlman, David Strathairn e Richard Jenkins, già apprezzato ne La forma dell’acqua.

Il film del 1947 vedeva come protagonista Tyrone Power nei panni del giovane truffatore che fa comunella con una psichiatra ancora più corrotta di lui. Dopo un iniziale successo ingannando le persone con presunti poteri, i due presto si dividono finendo a gareggiare al truffatore e al truffato. Nightmare Alley sarà il fiore all’occhiello della Fox Searchlight, con le riprese che partiranno questo autunno.