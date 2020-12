Nightmare Alley: un Guillermo del Toro imbacuccato annuncia la fine delle riprese e la nuova data d’uscita

News Cinema

Con un video in cui sfoggia un abbigliamento invernale, Guillermo del Toro dichiara di aver finito la lavorazione di Nightmare Alley e svela la nuova data d'uscita

Chi meglio di Guillermo del Toro in persona, armato di mascherina e di berretto, mentre tutto intorno è neve, poteva darci notizia della fine delle riprese nonché della nuova data di uscita di Nightmare Alley? Il regista ha postato su Twitter un video nel quale annuncia appunto di aver terminato il lavoro sul set, scrivendo che l'arrivo nelle sale cinematografiche del nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham è previsto per il mese di dicembre del 2021. Manca quindi addirittura un anno al grande giorno, ma con la pandemia che ancora infuria, è bene andare abbastanza in là nel tempo per non rischiare deludere i fan del regista.

Ricordiamo che le riprese di Nightmare Alley, cominciate nel mese di gennaio, erano state interrotte una settimana prima che i cinema chiudessero i battenti a causa del Coronavirus. Circa un buon 45% del film era stato girato e Guillermo del Toro si riprometteva di tornare sul set in autunno. Così è stato e adesso Guillermo può dedicarsi al montaggio.

Nightmare Alley ha un cast strepitoso, capitanato da Bradley Cooper e Cate Blanchett. Insieme a loro troviamo Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe e Ron Perlman. La storia raccontata è quella di un giostraio che lavora in un luna park e che ha la pessima abitudine di manipolare le persone. Per realizzare i suoi loschi piani l'uomo si fa aiutare da una psichiatra, che però è ben più subdola e furba di lui. Se vi sembra di aver già sentito questa trama è perché somiglia al plot de La fiera delle illusioni, sempre tratto dal romanzo di William Lindsay Gresham. Non a caso, quando si è parlato per la prima volta di Nightmare Alley, qualcuno lo ha definito, a torto, un remake del film diretto da Edmund Goulding nel 1947.