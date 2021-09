Nightmare Alley: le prime splendide foto del film di Guillermo del Toro

News Cinema

Sono arrivate le prime fotografie del film diretto da Guillermo del Toro e interpretato da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe e Rooney Mara. L'uscita è fissata per il 27 gennaio 2022.

Abbiamo seguito con grande interesse le alterne vicende di Nightmare Alley, la cui lavorazione era stata interrotta lo scorso anno per poi ricominciare e concludersi nel mese di dicembre. Adesso il nuovo film di Guillermo del Toro non solo è pronto, ma sono arrivate le prime fotografie, che sono davvero spettacolari.

Le immagini vengono da Vanity Fair e ci mostrano, in strepitosa forma, i protagonisti: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe, Toni Collette. A questi si uniscono Richard Jenkins, Ron Perlman, Holt McCallany, Clifton Collins Jr., Tim Blake Nelson, Mary Steenburgen e David Strathairn. Guardando gli scatti, a cui seguirà, speriamo presto, il trailer del film, si nota lo stile gotico a cui Guillermo del Toro ci ha abituati, per esempio, in Crimson Peak. Il regista ci tiene a dire che Nightmare Alley però non è un horror né un fantasy, e afferma: "Non ci sono elementi soprannaturali, il film è ambientato completamente in un mondo reale. Non c'è nulla di fantastico. E’ un film molto diverso da quelli che faccio di solito, però posso capire che il il titolo e il mio nome possano creare questa impressione".

Come sappiamo, Nightmare Alley è basato sul romanzo di William Lindsay Gresham "La fiera delle illusioni", che nel 1947 ha dato origine a un film di Edmund Goulding. L'opera di del Toro non è un suo remake. Protagonista della vicenda è un giostraio che lavora in un luna park e che ha la pessima abitudine di manipolare le persone. Per realizzare i suoi loschi piani l'uomo si fa aiutare da una psichiatra, che però è ben più subdola e furba di lui. Nightmare Alley debutterà nelle nostre sale il prossimo 27 gennaio. Ecco le foto: