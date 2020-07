Nightmare Alley e Pinocchio: Guillermo del Toro fa il punto della situazione

News Cinema

In un'intervista Guillermo Del Toro ha parlato dell'interruzione e della ripresa della lavorazione del film in live action Nightmare Alley e del musical in stop motion Pinocchio.

Nightmare Alley e Pinocchio: dove eravamo rimasti? A che punto sono i due attesi film a cui il nostro adorato Guillermo del Toro sta lavorando? Beh, con una pandemia in corso è facile intuirlo, ma notizie precise in merito al remake de La fiera delle Illusioni e al musical animato ispirato al libro di Collodi arrivano dallo stesso regista. In un'intervista a un giornalista di Indiewire, dopo aver parlato (bene) del cast all star di Nightmare Alley (Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Willem Dafoe, Richard Jenkins e David Strathairn), del Toro ha ricordato tristemente il giorno in cui ha interrotto la lavorazione del film: "Abbiamo smesso di girare una settimana prima che l'industria dell’intrattenimento chiudesse i battenti. Abbiamo reagito con grande tempestività, abbiamo proposto allo studio di fermarci prima che ci venisse chiesto, il che ci ha salvato. Che io sappia, nessuno del cast o della troupe si è preso il Coronavirus. Avevamo fatto piò o meno il 45% del film. Eravamo letteralmente nel bel mezzo di una scena grandiosa. Siamo andati a pranzo, abbiamo parlato con lo studio e, quando siamo tornati, abbiamo detto: smettete tutti di lavorare e andate via".

Guillermo ha poi proseguito spiegando che sta lavorando al montaggio dal suo computer e che spera di ricominciare a girare in autunno, anche se ammette che le cose non torneranno mai alla normalità perché il mondo ha attraversato un "cambiamento spirituale".

Per quanto riguarda il Pinocchio in stop-motion, che può contare sulle voci di Ewan McGregor, Ron Perlman, Christoph Waltz e Tilda Swinton, la lavorazione sta lentamente riprendendo: "Quando lavori in stop motion, hai tanti set uno accanto all'altro come in una specie di magazzino. Abbiamo dovuto stabilire un protocollo che prevede un certo numero di metri di distanza fra un set e l'altro. Abbiamo organizzato dei turni in modo che nessuno rischi il contagio. In questo momento la sicurezza è di primaria importanza. La salute e la sicurezza sono le nostre preoccupazioni principali. Ci siamo abituati a considerarle tali".

Guillermo del Toro, dunque, non è rimasto con le mani in mano. Qualcosa ha fatto e, anche se ci sarà da aspettare, vale la pena di farlo con cotanto regista e film così promettenti.