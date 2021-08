Night of the Animated Dead: il trailer del remake animato de La notte dei morti viventi

News Cinema

Prodotto e distribuito dalla Warner, uscirà in America il 21 settembre in digitale Night of the Animated Dead, omaggio animato e remake de La notte dei morti viventi di George A. Romero. Il trailer.

Nel 1968 l'indimenticabile e indimenticato George A. Romero realizzò il suo primo capolavoro, La notte dei morti viventi, dando vita agli zombi moderni in un film in bianco e nero meno cruento ma altrettanto impressionante di quelli che sarebbero seguiti. Ora è uscito il trailer di Night opf the Animated Dead, fedele remake, ma a colori (come quello del 1990 di Tom Savini), con animazione 2D. Anzi, i trailer, visto che c'è anche quello red band, con il sangue e lo splatter tagliati dalla versione per tutti, e che potete vedere direttamente su youtube dopo aver detto che siete consenzienti...

In America Night of the Animated Dead uscirà in digitale il 21 settembre, prima dell'uscita homevideo il 5 ottobre. Il film è diretto da Jason Axinn su sceneggiatura di John A. Russo (non è detto,.ma supponiamo che si tratti proprio dell'originale, co-firmata da Romero e John Steinberg). Tra i doppiatori ci sono Josh Duhamel (Harry Cooper), Will Sasso, Jimmi Simpson e Nancy Travis.