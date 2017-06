Niente final cut per i registi che lavoreranno con la Warner

Il cinema, fin dalle sue origini, ha tratto la sua grande forza dell'essere un intreccio quasi inestricabile tra Arte da un lato e Industria dall'altro.

Nel corso dei decenni, l'equilibrio tra queste due anime è mutato costantemente, continuamente, perennemente. Si tratta infatti di un equilibrio liquido, quasi impossibile da cristallizzare.

Eppure, sembra proprio che gli Studios americani ce la stiano mettendo tutta a imporre regole ferree e proporzioni predefinite, tutti impegnati nel tentativo - spesso molto miope - di massimizzare i profitti minimizzando l'arte.

Da un lato c'è la 20th Century Fox, che di fronte alle reazioni avverse della critica, invece di tentare di modificare qualcosa a livello produttivo, pensa di eliminare le proiezioni stampa per non avere responsi negativi.

Poi c'è la Sony, che ha fatto fortunatamente marcia indietro rispetto all'annunciata iniziativa di permettere l'acquisto di versioni dei film edulcorate (e quindi, mutilate) da ogni scena che contenga forme di violenza, ammiccamenti sessuali, linguaggio considerato offensivo.

Ora, ecco al Warner Bros.: il cui nuovo presidente Toby Emmerich - per anni a capo della New Line - ha varato linee guida che, tra le altre cose, impongono di evitare di lavorare con registi che richiedono il final cut sulle loro opere. Uniche eccezioni ammesse, Clint Eastwood e Christopher Nolan, e non è difficile capire il perché.

Sarà anche vero, com'è vero, che oggi sono pochissimi i registi in circolazione che possono permettersi di richiedere e ottenere il final cut sulle loro opere, presso qualsiasi Studio, ma è anche vero che la mano dell'industria, mai come oggi legata in maniera complessa a questioni finanziarie che col cinema c'entrano poco, tenta sempre più di limitare i movimenti di quella degli autori, artisti o meno, che si mettono al suo servizio.

Tra le altre direttive di Emmerich, quella di passare attentamente al vaglio ogni progetto che non rientri sotto le etichette DC Comics, Harry Potter o Lego, e di limitare il più possibile i budget di tutti i film.