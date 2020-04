Niente Festival di Cannes 2020 a giugno, ma forse chissà

News Cinema

Continua un tira e molla da parte della manifestazione francese, che sembra sempre più ignara di quello che sta accadendo fuori dalla finestra.

In un discorso seguito ieri da più di 36 milioni di francesi, il presidente Macron ha trovato il tempo per riferire della questione virus e i grandi festival, dicendo che “non si potranno tenere almeno fino a metà luglio”. Una decisione che sembrava stanotte avesse definitivamente affossato ogni possibilità che il Festival di Cannes 2020 si tenesse. Infatti la direzione aveva detto alcune settimane fa che l’ultima possiblità per non cancellare la manifestazione, sarebbe stata partire “a fine giugno, inizio luglio”. Aveva anche detto, il direttore artistico Thierry Fremaux, in linea con quanto dichiarato dai vertici di Venezia, che “no, niente versione digitale di Cannes”. Quindi? Non sembrerebbero esserci molte alternative.

Invece, arriva ora la risposta della più importante rassegna mondiale di cinema, in un comunicato piuttosto confuso. Dicono che “stanno continuando a esplorare differenti opzioni”. Vediamolo insieme nel dettaglio. “In seguito alla comunicazione del presidente francese, riconosciamo che il rinvio del 73° Festival di Cannes, inizialmente considerato per fine giugno, inizio luglio, non è più una opzione”. Già è qualcosa.

“È chiaramente difficile supporre che il Festival di Cannes possa tenersi quest’anno nella sua forma originale”, proseguono. “Nonostante questo, da ieri sera abbiamo cominciato molte discussioni con professionisti, in Francia e all’estero, che concordano come il Festival di Cannes sia un pilastro essenziale per l’industria cinematografica e debba esplorare tutte le contingenze che possano permettere di supportare l’anno del cinema rendendo reale una Cannes 2020, in una maniera o in un’altra”. Qui, chiediamo scusa, ma ci siamo persi nella prosa contorta dei cugini.

La chiusura è su una nota di ottimismo, “speriamo di essere in grado di comunicare rapidamente le forme che potrà prendere questo Cannes 2020”.

Chiaro, no?