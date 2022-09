Nido di vipere: 5 buoni motivi per andare a vedere il thriller coreano diretto da Kim Yong-hoon

News Cinema

Debutta nelle sale italiane il 15 settembre con Officine UBU questo film che porta con sé molte delle caratteristiche fondanti e migliori del cinema coreano contemporaneo, e che ha anche diversi punti di contatto con amatissimi film della Hollywood di questi anni.

Arriva nei cinema italiani il 15 settembre, distribuito da Officine UBU, Nido di vipere, il primo film diretto da Kim Yong-hoon: uno di cui, siamo pronti a scommettere, ci troveremo spesso e volentieri a parlare in futuro.

Nido di vipere è basato su un romanzo del giallista giapponese Keisuke Sone, e racconta i destini di otto personaggi ai margini della società che si intrecciano in modo imprevedibile quando un umile inserviente trova una borsa piena di denaro abbandonata in un armadietto. L’inatteso tesoro diventa ben presto un’arma a doppio taglio, nascondendo dietro di sé un intreccio di storie di spietati malviventi ed esistenze miserabili. Tra omicidi, tradimenti, colpi di fortuna e sfortuna, i destini beffardi dei quattro protagonisti s’incrociano, cacciandoli in guai sempre più profondi, in un disperato gioco senza esclusione di colpi.

Nido di vipere - il cui titolo internazionale è Beasts Clawing At Straws - è stato un campione di incassi in patria ed è stato presentato con successo in festival internazionali come quello di Busan, al Sitges, al Far East Film Fest di Udine e anche a Rotterdam, dove ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria.

Se tutto questo non fosse sufficiente, ecco qui 5 buoni motivi per andare a vedere Nido di vipere.



Nido di Vipere: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il cinema coreano al suo meglio

Se gli anni Ottanta e Novanta sono stati segnati dalla New Wave del cinema di Hong Kong, capace di influenzare direttamente e indirettamente anche Hollywood, la cinematografia che più di ogni altra ha sorpreso e fatto parlare di sé in questi nostri anni Duemila è di sicuro quella coreana, che ha visto nel Park Chan-wook della Trilogia della Vendetta prima, e nel Bong Joon-ho di Memorie di un assassino e The Host poi, i suoi alfieri principali.

Proprio grazie a Bong e ai successi internazionali di Parasite, premiato con la Palma d’oro a Cannes e con quattro Oscar tra i quali quello di miglior film, ma anche a serie come la Squid Game targata Netflix, il cinema coreano sta uscendo dalla nicchia cinefila nella quale era rimasto confinato per conquistare il grande pubblico. Cinema coreano significa elevatissimi valori produttivi, capacità di mediare l’elevato intrattenimento con la sostanza del contenuto, nuovi e sorprendenti modi per mescolare i generi all’interno dello stesso film: tutte caratteristiche che si ritrovano in Nido di vipere, un film capace di spaziare dal thriller alla commedia nera passando per il noir e il dramma familiare, e che racconta una storia carica di azione e tensione.

Una sceneggiatura blindata e sorprendente

“Con una sceneggiatura fresca e incalzante basata sulle caratteristiche del thriller e della commedia nera, volevo raccontare un intreccio di storie molto diverse tra loro ma legate da un destino ineluttabile”, ha dichiarato il regista Kim Yong-hoon, anche autore di un copione davvero sorprendente e di incredibile precisione. Nido di vipere racconta infatti le vicende di tanti personaggi diversi che ruotano attorno a una borsa piena di denaro sulle quali ovviamente vorrebbero mettere le mani. Se la borsa è il più classico dei McGuffin, quello che conta nel film sono le vicende dei protagonisti, che Kim ha voluto raccontare intrecciando le loro singole storie, mai superficiali e sempre funzionali al disegno generale, e incrociando i piani temporali, riuscendo a dar vita a incastri arditi e inattesi, e mostrando come una piccola azione possa dare inizio a un’escalation di conseguenze inimmaginabili, anche per un fato spesso beffardo.





Un cast di altissimo livello

Il complesso gioco di incastri e di equilibri della sceneggiatura di Nido di vipere, e il costante mutare dei registri narrativi, richiedeva che i personaggi protagonisti fossero fortemente caratterizzati, e delle interpretazioni in grado di sostenere senza esitazioni il peso di tali responsabilità. Fortunatamente il cinema coreano è anche uno di quelli che ha espresso, in questi anni di sua grande espansione, una scuola di attori e di attrici di alto livello, perfettamente rispecchiata dal cast messo insieme da Kim Yong-hoon.

Nei panni di una velenosa femme fatale dalla quale dipenderà il destino di molti personaggi del film troviamo la superstar Jeon Do-yeon, unica attrice asiatica, con Maggie Cheung, a essere premiata a Cannes come miglior attrice (nel 2007 per Secret Sunshine di Lee Chang-dong) e protagonista di film come The Housemaid.

Youn Yuh-jung, tra i protagonisti della serie Netflix Sense8 e vincitrice del Premio Oscar 2021 come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione in Minari di Lee Isaac Chung, appare nel ruolo di una bisbetica anziana. Ci sono poi anche Jung Woo-sung, altro attore popolarissimo in patria che da noi abbiamo visto nel “kimchi western” The Good, the Bad and the Ugly, Bae Seong-woo, Jung Man-sik (The Yellow Sea) e la bella Jin Kyung.

Le vipere siamo noi?

Quella di Nido di vipere è una storia che assume rapidamente risvolti estremi, violenti e grotteschi, ma che si sviluppa a partire da dinamiche reali, legate alla vita di tutti i giorni, e nelle quali è facile riconoscersi.

Spietati gangster e loro sadici scagnozzi a parte, il film vede protagonisti personaggi che svolgono lavori semplici, spesso anche umili (come l’inserviente padre di famiglia e sua moglie addetta alle pulizie), vivendo all’ombra della società e in costante dialettica con le difficoltà economiche e con l’arroganza dei propri datori di lavoro; altri ancora sono alle prese con grossi debiti per via di alcune scelte sbagliate. Tutti, in un modo o nell’altro, vedono nella borsa piena di soldi che è al centro dell’intreccio l’occasione per rimettere in sesto le loro esistenze, per fare un salto in avanti nella loro condizione sociale, per trovare o ritrovare un’agognata stabilità.

La domanda implicita che rimane sottostante a Nido di vipere e al suo scatenato mix di ironia, violenza e cinismo, e che in qualche modo è uno dei ganci principali che tiene lo spettatore legato alla vicenda che scorre davanti ai suoi occhi, è quindi semplice e universale: cosa faresti al loro posto?





I tanti link al cinema americano

Una delle principali paure che frenano gli spettatori italiani, e occidentali in generale, dall’andare a vedere film provenienti dall’Estremo Oriente è quella di trovarsi di fronte un tipo di cinema, di storia e di racconto che possano risultare troppo diversi, “alieni” rispetto a quanto sono normalmente abituati a vedere.

Quel che è sicuro, è che con Nido di vipere non rimarranno spaesati: primo perché, come già detto, il cinema coreano contemporaneo ha sviluppato un tipo di linguaggio che, nella sua perfetta fusione tra forma e contenuto, è universale e accessibile a chiunque, pur mantenendo una cifra culturale che si esplicita nella straordinaria libertà creativa; secondo perché quello di Kim Yong-hoon è un film che, in maniera deliberata, ha una serie di legami chiari ma mai sfacciati o pretestuosi con il cinema americano contemporaneo e non di maggior successo. Se la divisione in capitoli e l’intreccio di piani temporali e personaggi porta alla mente molti film di Quentin Tarantino, molti risvolti della trama e alcune caratterizzazioni dei protagonisti si possono mettere in parallelo con quelli di film dei fratelli Coen come Fargo o Non è un paese per vecchi, film, quest’ultimo, che proprio attorno alle conseguenze nefaste di un bottino maledetto faceva girare tutte le sue vicende.

Diversi, e sorprendenti, rispetto ai film citati, sono gli esiti di Nido di vipere. Esiti che potrete scoprire andando al cinema dal 15 settembre per vedere un film davvero da non perdere.