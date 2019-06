Nicole Kidman, Meryl Streep e altre star nel musical The Prom, diretto da Ryan Murphy

L'infaticabile creatore di show come Glee, American Horror Story e American Crime Story, Ryan Murphy, tornerà dietro la macchina da presa di un lungometraggio a dicembre, dirigendo per Netflix l'adattamento del musical The Prom, con un cast da paura, come quelli a cui è - e ci ha - abituato. Nicole Kidman, Meryl Streep, Ariana Grande e James Corden canteranno e reciteranno nel film al fianco di Awkwafina, Keegan-Michael Key e Andrew Rannells.

Le riprese del film tratto dal musical di grande successo a Broadway inizieranno a dicembre per un'uscita cinematografica prevista per l'autunno 2020, prima dell'arrivo sulla piattaforma. Il film fa parte del contratto che lega Murphy a Netflix per cinque anni e che comprende tre serie (The Politicians, Ratched e Hollywood), due documentari ancora da annunciare e un altro adattamento da musical.

Meryl Streep interpreterà Dee Dee Allen, un'attrice che ha vinto due Tony e che assieme a Barry Glickman (James Corden) interpreta un musical su Eleanor Roosevelt. Dopo il fiasco e una serie di feroci stroncature i due decidono, assieme a Angie Dickinson (Kidman) e Trent Oliver (Rannells), di cercare una causa che serva a riabilitare le loro carriere. La trovano in Emma, una liceale dell'Indiana a cui non è permesso portare la sua ragazza al prom (il famoso ballo di fine anno visto in decine di film e serie). Per scegliere la giovane attrice che la interpreterà è in corso un casting nazionale.

Ariana Grande sarà Alyssa, la popolare figlia del presidente dell'associazione genitori/insegnanti, mentre Awkwafina è l'addetto stampa Miss Sheldon, Key sarà il preside Hawkins, interesse romantico (molto più giovane) del personaggio di Meryl Streep e alleato di Emma.

Tutti gli attori sono stati la prima scelta di Murphy e hanno subito accettato dopo aver visto il musical di Broadway sui temi dell'uguaglianza e dell'inclusione, che è stato candidato al Tony Award.