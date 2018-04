Nicole Kidman ed Ellen Fanning nel trailer di How to Talk to Girls at Parties

A Londra, nel 1977, un gruppo di ragazzotti punk incontra delle bizzarre signorine, che altro non sono che aliene... in vacanza nella galassia. Zen (Elle Fanning) si stacca dal gruppo e intreccia una relazione col timido Enn (Alex Sharp), che la introduce alla bellezze di Croydon e alla filosofia del punk.

Dalla penna del geniale Neil Gaiman arriva sugli schermi inglesi l'11 maggio How To Talk To Girl At Parties, bizzarra commedia sci-fi diretta dal regista di Hedwig e Shortbus, l'americano John Cameron Mitchell.

Del cast fanno parte Nicole Kidman, in una veste veramente insolita, Ruth Wilson, Matt Lucas e Joanna Scanlan. Da noi si intitolerà, pare, La ragazza del punk innamorato e speriamo di vederlo presto anche nelle nostre sale, perché siamo sicuri che ne varrà la pena.