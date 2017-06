Nicole Kidman e Russell Crowe in Boy Erased, diretti da Joel Edgerton

Nicole Kidman e Russell Crowe interpreteranno una coppia di genitori, che in Boy Erased affida il giovane figlio omosessuale a un terapista, per "curarlo" dalla sua malattia. Crowe interpreta infatti un pastore battista dell'Arkansas, travolto dallo scandalo: vivendo come un trauma la rivelazione del figlio, portato sullo schermo dal Lucas Hedges visto in Manchester By the Sea, si rivolge a un esperto in questi corsi, interpretato da Joel Edgerton, che dirigerà anche il film dopo il ben accolto esordio alla regia di Regali da uno sconosciuto.





La vicenda è basata sulla storia vera di Garrard Conley, che ha raccontato se stesso e la sua traumatica esperienza in un'autobiografia, affidandosi però agli autori del film per il suo adattamento in forma cinematografica. I genitori scoprirono l'omosessualità di Garrard quando aveva 19 anni, ponendolo di fronte a una scelta: "curarsI" o rinnegare Dio, amici e famiglia. Deciso a non smettere di amarli, Garrard si scontrò con un percorso in 12 tappe, "Love in Action", che l'avrebbe teoricamente riconvertito in eterosessuale.