Nicole Kidman è Lucille Ball nel primo teaser trailer di Being the Ricardos

Vi proponiamo il primo teaser trailer di Being the Ricardos, il film scritto e diretto da Aaron Sorkin e interpretato da Nicole Kidman e Javier Bardem che racconta di due vere e proprie icone dello spettacolo americano: Lucille Ball e Desi Arnaz, noti soprattutto come i protagonisti della leggendaria sitcom I Love Lucy.

Il film, una produzione Amazon Original, sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 21 dicembre.

Il film di Sorkin racconta della coppia - che era tale sul piccolo schermo così come nella vita - attravero la ricostruzione di una settimana molto tesa della loro vita, nella quale si stavano svolgendo le riprese di un celebre episodio di I Love Lucy, quello intitolato "Fred and Ethel Fight", nel quale Lucy era impegnata a far riconciliare una coppia di amici in procinto di separarsi. In quegli stessi giorni, però, Lucille Ball era messa sotto processo dal famigerato Comitato per le attività antiamericane per le sue simpatie comuniste, mentre il marito Desi era finito sulle prime pagine di tabloid scandalistici per una notte brava trascorsa con un'altra donna. Nel cast del film, che conta sulla produzione e la consulenza della figlia di Ball e Arnaz, Lucie Arnaz, ci sono anche Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy, Nina Arianda, Clark Gregg, Nelson Franklin, John Rubinstein, Linda Lavin, Robert Pine, Christopher Denham e J.K. Simmons.

Ecco il teaser trailer di Being the Ricardos: