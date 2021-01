Nicole Kidman e Javier Bardem celebre coppia hollywoodiana in Being the Ricardos di Aaron Sorkin

News Cinema

Nicole Kidman e Javier Bardem potrebbero interpretare la celebre coppia hollywoodiana Lucille Ball e Desi Arnaz in Being The Ricardos, film che Aaron Sorkin realizzerà per Amazon Studios.

Ecco una ghiotta notizia di casting: Nicole Kidman, tornata di recente nel controverso The Undoing rossa e riccia come da giovane, potrebbe fare coppia con Javier Bardem in un film di Aaron Sorkin, The Ricardos. E non è tutto, visto che i due interpreterebbero una famosissima coppia americana che negli anni Cinquanta con la sitcom I Love Lucy ha cambiato la storia della televisione, ovvero la spumeggiante (e rossa) Lucille Ball e l'attore di origine cubana Desi Arnaz.

Il film, che Sorkin realizzerà per gli Amazon Studios, è ambientato proprio durante una settimana di lavorazione dello show. Inizia il lunedì con la lettura dei testi e termina il venerdì con le riprese davanti al pubblico (da lì le famose risate in diretta, certo migliori di quelle registrate). L'attenzione verrà incentrata sulla coppia, colta in un momento di crisi che potrebbe porre fine alla loro carriera e al loro matrimonio.

Sembra che Aaron Sorkin non avesse inizialmente intenzione di dirigere The Ricardos, che ha scritto, ma che dopo aver apprezzato l'esperienza con Netflix per Il processo ai Chicago 7 abbia deciso di riprovarci con Amazon. L'interesse di Kidman e Bardem a lavorare con lui nasce proprio da quest'ultimo film. Inizialmente coinvolta per il ruolo di Lucille Ball c'era Cate Blanchett, che non si sa perché si sia ritirata dal progetto.

I contratti degli attori non sono stati ancora firmati, ma non vediamo perché dovrebbero rifiutare un progetto cosù allettante. Tra i produttori anche i figli della coppia (Ball e Arnaz, sposati nel 1940, divorziarono nel 1960, a causa principalmente dell'alcolismo e delle infedeltà di lui), Desi Arnaz Jr. e Lucie Arnaz.