Nicolas Cage si risposa a 57 anni: la fortunata è la 26enne Riko Shibata

Quinto matrimonio per Nicolas Cage che è convolato a nozze in quel di Las Vegas con la 26enne Riko Shibata che frequentava da poco più di un anno (inclusi 6 mesi di separazione forzata causa pandemia).

Per il suo matrimonio numero cinque, il nostro eroe Nicolas Cage ha sposato la 26enne americana di origini giapponesi Riko Shibata. La cerimonia si è svolta tra pochi invitati al Wynn Hotel di Las Vegas lo scorso 16 febbraio 2021. Come racconta il sito Hollywood Life, l'attore ha scelto quella data per onorare la memoria di suo padre August Coppola (fratello di Francis Ford Coppola), nato il 16 febbraio 1934 e morto il 27 ottobre 2009, "molto felice".

31 anni separano all'anagrafe i neo sposi. Nicolas Cage è stato sposato in passato quattro volte: con Patricia Arquette dal 1995 al 2001, con Lisa Marie Presley dal 2002 al 2004, con Alice Kim dal 2004 al 2016 e con Erika Koike con cui è convolato a nozze il 23 marzo 2019 per poi chiedere l'annullamento del matrimonio quattro giorni dopo. L'attore ha conosciuto la nuova moglie Riko Shibata più di un anno fa e, nonostante i due siano rimasti separati per più di sei mesi causa pandemia, lui nella sua villa in Nevada e lei dalla famiglia a Kyoto, il loro amore si è consolidato con il passare del tempo. Nicolas, infatti, ha chiesto in videochiamata a Riko se volesse sposarlo e le ha spedito via corriere l'anello di fidanzamento, fatto di "oro nero e con un diamante nero, perché il suo colore preferito è il nero", raccontava l'attore qualche mese fa nel programma radiofonico di suo fratello Mark Coppola. L'attore ha due figli, Weston Coppola Cage (30 anni), avuto con l'ex fidanzata Christina Fulton, e Kal-El Cage (15 anni), avuto con l'ex moglie Alice Kim.