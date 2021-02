Nicolas Cage: senza i suoi rettili forse non ci sarebbe Willy’s Wonderland

News Cinema

La passionaccia di Nicolas Cage per i rettili e i dinosauri ha quasi ridotto sul lastrico l'attore, ma Per Willy’s Wonderland è stata un enorme vantaggio.

L'ultimo film con Nicolas Cage, l'horror a basso budget Willy's Wonderland, non è destinato a entrare nel mito solo per il suo illustre protagonista, che interpreta un personaggio alquanto bizzarro, ma anche per gli "esseri" con cui il nostro sfoga tutta la sua rabbia. Come abbiamo visto dal trailer del film, e come vi abbiamo raccontato in tante notizie, il guardiano notturno di un parco divertimenti che l'attore interpreta si trova a combattere contro pupazzi animatronici posseduti. Ebbene, a influenzare, se non a determinare, il loro aspetto è stato lo stesso Cage, o meglio la sua passione per i rettili.

A raccontarlo sono stati il regista Kevin Lewis e lo sceneggiatore G.O. Parsons, che durante un'intervista a Entertainment Weekly hanno spiegato: "Nic adora i rettili, adora gli anfibi, adora i dinosauri. E’ stato lui a suggerirci: qui usate un alligatore, qui un camaleonte. Utilizziamo una tartaruga invece di un qualsiasi mammifero".

Certamente, se non fosse stato per Nicolas Cage, Willy's Wonderland non avrebbe visto la luce, e in questo caso le sue eccentricità hanno dato buoni frutti, anche perché l'attore sembra aver trovato nei film che fanno paura un ottimo mezzo di espressione. Non lo pensiamo soltanto noi, ma anche registi e produttori, e il commento al trailer di Mandy da parte di un utente di youtube, "Cage at his Cagest" (Cage nella sua massima espressione,) sintetizza benissimo questa impressione generale.

La passione di Nicolas Cage per serpenti, dinosauri e per altre cose un po’ insolite è stata anche la sua rovina, in un certo senso, perché lo ha portato a delapidare la gran parte delle sue sostanze in oggetti e cimeli strambi e costosissimi: due cobra albini pagati 270 mila dollari, un teschio di un dinosauro al costo di 276 mila dollari e un coccodrillo, per fare soltanto alcuni esempi. Proprio in virtù di queste cose pazze, Nic ci sembra davvero l'unico attore in grado di interpretare il mitico Joe Exotic di Tiger King nella miniserie attualmente in pre produzione.