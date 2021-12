Nicolas Cage sarà Dracula nella commedia horror su Renfield

News Cinema

Il nostro adorato Nicolas Cage interpreterà il Conte Dracula nella commedia horror con Nicolas Hoult incentrata su Renfield, il servo umano del vampiro.

Ogni volta che dobbiamo parlare di Nicolas Cage ci illuminiamo d'immenso, perché abbiamo una vera e propria passionaccia per l'attore, visto di recente in Pig. Se pensate che il ruolo di un cacciatore di tartufi a cui viene rapito il maiale da tartufo sia il più bizzarro sia mai capitato a Nick, sappiate che non è così: per altre mirabili passate interpretazioni e perché il nostro si accinge a impersonare niente meno che il Conte Dracula!

Non è la prima volta che Cage veste i panni di un vampiro. Già nella commedia horror del 1989 Stress da vampiro era stato un succhiasangue. Il progetto che lo vedrà ripetere l'esperienza è sempre un film da ridere che si soffermerà, più che sul mitico Dracula, sul suo servo umano Renfield. E qui vi starà suonando un campanello...

Cosa sappiamo del film in cui Nicolas Cage sarà il Conte Dracula

La notizia di Nicolas Cage futuro Dracula arriva da The Hollywood Reporter, quindi da una fonte decisamente attendibile. Come abbiamo già detto, il film è una commedia e sarà ambientato nella contemporaneità. A interpretare Renfield ci penserà Nicholas Hoult. Della regia, invece, si occuperà Adam Mckay, che ha diretto La guerra di domani. Della trama non si sa molto, ma possiamo dirvi che Renfield è già stato interpretato da attori illustri: Dwight Frye, Roland Topor e Tom Waits (nel Dracula di Coppola). E Cage? Che Dracula potrà essere? Somiglierà al Conte transilvano a cui siamo abituati? Dormirà in una bara? Darà all'attore una nuova occasione per arrabbiarsi di brutto e seminare morte e distruzione?

Supposizioni a parte, ricordiamo che in futuro vedremo un Dracula firmato da Karyn Kusama e prodotto dalla Blumhouse. Quanto al passato, andando indietro di qualche anno troviamo Dracula Untold con Luke Evans, che poi ha segnato l'ultima apparizione del vampiro al cinema.