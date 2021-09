Nicolas Cage non andrà mai in pensione: "Il cinema è il mio angelo custode"

News Cinema

Reduce dal successo di Pig e pronto ad arrivare in sala con The Unbearable Weight of Massive Talent, Nicolas Cage giura e spergiura che mai e poi mai smetterà di recitare. Il set è la sua medicina.

Abbiamo capito che Nicolas Cage non andrà mai a vedere né il film in cui interpreta se stesso in una versione nevrotica e folle, e cioè The Unbearable Weight of Massive Talent, né Pig, che è stato molto apprezzato dalla critica. Però noi spettatori continueremo a seguire le sue gesta cinematografiche, perché Nick non ha alcuna intenzione di smettere di recitare, il che ci rallegra non poco, perché siamo fra quanti letteralmente lo considerano un'icona.

Durante la promozione dell'action thriller Prisoners of Ghostland, Nicolas Cage ha detto a Entertainment Weekly che non ci pensa proprio ad andare in pensione. Ecco le sue parole:

No, no, non. No, no. Non succederà. Fare quello che faccio al cinema è stato come avere un angelo custode, e ne ho bisogno. Mi sento meglio quando lavoro, ho bisogno di un luogo positivo per esprimere il mio vissuto, e il cinema me l'ha concesso. Quindi non andrò mai in pensione. A che punto sono, a 117 film? E’ buffo, la mia risposta alle persone che mi dicono: "Lavori troppo" è: "Mi piace lavorare, mi fa stare meglio, sono felice quando lavoro, e comunque attori come Cagney e Bogart facevano centinaia di film" . Poi dico: "E’ meglio controllare, ops!" Jerry Lewis era mio amico e cenavamo spesso insieme, e lui mi diceva: "Quanti film hai fatto?", e io: "100", e lui: "Io 40, quindi ne hai fatti il doppio di me?", e io: "Jerry, non avrei immaginato".

Insomma, nonostante i suoi 57 anni, Nicolas Cage conserva ancora l'entusiasmo e la grinta di un ragazzino, e se il cinema gli fa bene, è giusto che non smetta.

Mentre Pig è disponibile già da un paio di giorni su Amazon Prime Video, The Unbearable Weight of Massive Talent dovrebbe arrivare nella primavera del 2022. Ricordiamo poi che nel futuro dell'attore ci saranno i suoi primi due western: Butcher's Crossing e The Old Way. Nel primo è un cacciatore di bisonti, nel secondo un pistolero in pensione.