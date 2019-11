Nicolas Cage nel trailer bomba di Color Out of Space, horror tratto da un racconto di H.P. Lovecraft

News Cinema

Il film, di cui purtroppo ancora non esiste una distribuzione italiana, segna il ritorno alla regia di un autore molto noto agli appassionati di cinema di genere: Richard Stanley.

Ragazzi, tenetevi forte. Quello che state per vedere è un trailer che è davvero una bomba. Uno di quei trailer che, se mantiene almeno un po' di quel che promette nei suoi due minuti e quindici secondi, preannuncia l'arrivo di uno di quei film che manderanno in sollucchero gli appassionati di cinema di genere e i fan di Nicolas Cage.

Il film è Color Out of Space. Che non è solo l'adattamento cinematografico del racconto del grande Howard Phillip Lovecraft del 1927 intitolato "Il colore venuto dallo spazio", ma è anche il ritorno dietro la macchina da presa, a ventisette anni dal suo secondo e ultimo film di finzione, Dust Devil (in Italia noto come Demoniaca), di un regista forse poco noto ai più ma ben conosciuto dagli appassionati di cinema horror e fantastico: Richard Stanley.

Insomma: Lovecraft + Nic Cage + Richard Stanley è una somma di fattori irresistibile, come irresistibile è questo trailer allucinato e super-intrigante, che si permette anche di chiudere (fate attenzione quando arrivate a 1:58 circa) con una sfacciata parafrasi di una delle quote più celebri di Apocalypse Now, quella pronunciata dal Marlon Brando con cui Stanley ha in parte lavorato nel remake de L'isola del dr. Moreau che poi gli fu tolto di mano per essere affidato a John Frankenheimer.

Guardate e stupite: ecco a voi il trailer di Color Out of Space.





Storia di una famiglia che si ritira a vivere in quello che pensava potesse essere un sereno idillio agreste, ma che si tramuta in un incubo psichedelico dopo che nel loro giardino precipita un misterioso meteorite che emette strane radiazioni colorate che comportano conseguenze allucinanti, Color Out of Space vede al fianco di Cage, nei panni della moglie e dei figli del protagonista, Joely Richardson, Madeleine Arthur e Elliot Knight. Del cast fanno parte poi anche Brendan Meyer, Julian Hilliard, Elliot Knight, Josh C. Waller, Q’orianka Kilcher e il Tommy Chong della coppia stoner Cheech & Chong.

A produrre c'è la la SpectreVision, la società di Elijah Wood con cui Cage ha già collaborato per il folle horror Mandy, visto allo scorso Torino Film Festival, e che ha firmato alcuni dei più interessanti ed eccentrici film di genere degli ultimi cinque o sei anni, da The Greasy Strangler a A Girl Walks Home Alone at Night. Il film debutterà negli USA il prossimo 24 gennaio; al momento, purtroppo, nessuna notizia di una distribuzione italiana.