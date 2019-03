Nicolas Cage nel film di fantascienza e arti marziali Jiu-Jitsu

Un altro bizzarro progetto sarà il prossimo film di Nicolas Cage, che sembra rimasto negli anni Novanta, per il tipo di film che sceglie di interpretare. Dopo il successo dell'horror psichedelico Mandy, lo ritroveremo in un film di fantascienza e arti marziali, intitolato Jiu-Jitsu.

A dirigerlo sarà Dimitri Logothetis, autore di film di genere, spesso diretti straight-to-video anche in America come The Lost Angel e Wings of the Dragon e che ha rilanciato in veste di produttore prima e regista poi, la saga di Kickboxer con Jean-Claude Van Damme, con film come Kickboxer: Retaliation e il prossimo Kickboxer: Armageddon.

Del cast di Jiu-Jitsu fa parte anche Alan Moussi, campione di arti marziali, stuntman e attore canadese, che ha già interpretato gli ultimi due film della serie Kickboxer, prodotti da Logothetis.

Nel film Jiu-Jitsu, tratto dall'omonimo fumetto del 2017, scritto da Logothetis con Jim McGrath, Moussi è un campione di questa disciplina che ogni sei anni deve affrontare in invasore alieno, Brax. Il personaggio di Cage si unisce a lui per sconfiggerlo.