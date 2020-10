Nicolas Cage fa Nicolas Cage sul set in Croazia con Pedro Pascal

News Cinema

Ricordate il film in cui Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage? Il titolo è The Unbearable Weight of Massive Talent e riprese sono in corso in Croazia.

Il sogno si sta avverando.

Nicolas Cage è attualmente impegnato nelle riprese del film The Unbearable Weight of Massive Talent, un'opera di metacinema a livello esponenziale. Ricordate questo progetto? Nicolas Cage interpreta se stesso in una storia in cui, ormai in declino da molti anni e in bancarotta, tenta di risollevarsi come può.

Ma rileggiamo bene la trama:

Nicolas Cage è alla disperata ricerca di un ruolo nel nuovo film di Quentin Tarantino. Sta vivendo un periodo in cui c'è tensione tra lui e la sua figlia adolescente e di tanto in tanto parla con la versione degli anni 90 di se stesso che lo rimprova per aver fatto troppi film spazzatura e aver perso lo status di movie star. Cage è anche travolto dai debiti e, per rimettersi in sesto economicamente, accetta di fare presenza al compleanno di un miliardario messicano che è un suo fan. A questo punto la CIA contatta l'attore per informarlo che il miliardario in questione è il boss di un cartello della droga che ha fatto rapire la figlia di un candidato alla presidenza del Messico. Nic Cage viene dunque reclutato come agente infiltrato per carpire informazioni utili durante il party. La situazione si complica ulteriormente quando il miliardario fa arrivare a sorpresa la figlia e l'ex moglie dell'attore, perché vuole invitarli a riconciliarsi.

Si vocifera di un cameo da parte di Tarantino, ma intanto sappiamo con certezza che Pedro Pascal interpreta il riccone messicano. La foto sopra ritrae Pascal e Nicolas Cage sul set del film in Croazia, precisamente a Dubrovnik in un gigantesco hotel che affaccia sul mare Adriatico. Perché a Dubrovnik? Intanto perché essendo stata la location di molte scene de Il Trono di Spade può garantire le necessarie risorse tecniche per supportare agevolmente una produzione cinematografica o televivisiva. Seconda cosa, girare nell'europa dell'Est è particolamente conveniente per gli americani, anche per l'abbattimento fiscale, e non è certo un problema per gli scenografi allestire le naturali ambientazioni croate come se si fosse in Messico. La troupe infatti arriva da alcune settimane di riprese degli Origo Studios di Budapest e la permanenza in Croazia è prevista fino al 20 ottobre.

Nicolas Cage nella parte di se stesso: quando uscirà il film?

The Unbearable Weight of Massive Talent è un film scritto da Tom Gormican e Kevin Etten che è stato oggetto di battaglia tra gli studios di Hollywood, quando si è saputo che Nicolas Cage ne aveva letto lo script e sarebbe stato interessato a fare la parte di se stesso. La data di uscita del film è stata fissata per il 19 marzo 2021 (negli Stati Uniti), ma a questo punto non è scontato che il titolo venga acquisito direttamente da un colosso dell'entertainment streaming, saltando la distribuzione nelle sale cinematografiche.